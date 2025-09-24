Число погибших в Новороссийске выросло до трёх: Что известно об атаке ВСУ к этому часу

Три человека погибли в Новороссийске в результате серьёзной украинской атаки на регион. Кроме того, от ударов пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. Всех раненых доставили в городскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Известно, что троих жителей госпитализировали с травмами средней тяжести, а ещё трое были отправлены в медучреждения в тяжёлом состоянии.

Хронология событий в Новороссийске:

Около 12:00 часов начата атака безэкипажными катерами, уничтожено 7 единиц.

В 12:40 БПЛА попали в стоянку возле гостиницы «Новороссийск». Загорелись четыре автомобиля.

В 12:45 появились сообщения о повреждениях в семи зданиях, в том числе жилых домах.

Три человека оказались заблокированы в подвале сервиса по прокату самокатов в Новороссийске. В здание попал украинский беспилотник.

На данный момент 6 человек, в том числе одного ребёнка, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжелом состоянии. Три человека скончались.

Напомним, днём 24 сентября в Новороссийске была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров. В результате атаки ВСУ на город также пострадали автомобили, стоящие возле гостиницы «Новороссийск» и различные здания. Сейчас в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сохранения угрозы повторной атаки ВСУ. Воздушная тревога звучит также в Анапе и Геленджике.