Люди молят о помощи из подвала горящего здания в Новороссийске, дрон отрезал путь наружу
Три человека заблокированы в горящем здании в Новороссийске после атаки ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
Три человека не могут выбраться из подвального помещения сервиса по аренде самокатов в Новороссийске. Здание загорелось после удара украинского дрона, огонь отрезал путь наружу. К месту ЧП спешат экстренные службы, сообщает SHOT.
Пожар в Новороссийске после налёта дронов ВСУ. Фото © SHOT
После налёта дронов ВСУ горят крыши двух жилых многоэтажек, также сообщают о пожарах по ещё двум адресам.
Напомним, сегодня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БЭК, но также город подвергся налёту летающих беспилотников. Сообщалось о двух погибших и троих раненых в результате ударов противника по жилым домам и гостинице.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.