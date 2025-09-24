Люди молят о помощи из подвала горящего здания в Новороссийске, дрон отрезал путь наружу

Три человека не могут выбраться из подвального помещения сервиса по аренде самокатов в Новороссийске. Здание загорелось после удара украинского дрона, огонь отрезал путь наружу. К месту ЧП спешат экстренные службы, сообщает SHOT.

Пожар в Новороссийске после налёта дронов ВСУ. Фото © SHOT

После налёта дронов ВСУ горят крыши двух жилых многоэтажек, также сообщают о пожарах по ещё двум адресам.