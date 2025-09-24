Интервидение
24 сентября, 10:50

Люди молят о помощи из подвала горящего здания в Новороссийске, дрон отрезал путь наружу

Три человека заблокированы в горящем здании в Новороссийске после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Три человека не могут выбраться из подвального помещения сервиса по аренде самокатов в Новороссийске. Здание загорелось после удара украинского дрона, огонь отрезал путь наружу. К месту ЧП спешат экстренные службы, сообщает SHOT.

Пожар в Новороссийске после налёта дронов ВСУ. Фото © SHOT

После налёта дронов ВСУ горят крыши двух жилых многоэтажек, также сообщают о пожарах по ещё двум адресам.

Напомним, сегодня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БЭК, но также город подвергся налёту летающих беспилотников. Сообщалось о двух погибших и троих раненых в результате ударов противника по жилым домам и гостинице.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

