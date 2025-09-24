Стало известно о погибших в ходе чудовищной атаки ВСУ на жилые дома и отель в Новороссийске
Два человека погибли и трое пострадали при атаке дронов ВСУ на Новороссийск
Обложка © Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Два человека погибли и трое пострадали в результате атаки дронов ВСУ на жилые дома и здание гостиницы в Новороссийске. Отражение воздушной атаки на город продолжается, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«По предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», – пишет глава региона.
Он призвал новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома. Кондратьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищной атаки со стороны киевского режима. Губернатор поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 70 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Воздушные атаки были направлены на объекты в Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областях. Кроме того, воздушные цели были уничтожены в небе над Крымом. А днём в Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.
