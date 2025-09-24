Стало известно о погибших в ходе чудовищной атаки ВСУ на жилые дома и отель в Новороссийске

Два человека погибли и трое пострадали в результате атаки дронов ВСУ на жилые дома и здание гостиницы в Новороссийске. Отражение воздушной атаки на город продолжается, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», – пишет глава региона.

Он призвал новороссийцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома. Кондратьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищной атаки со стороны киевского режима. Губернатор поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.