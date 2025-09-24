Интервидение
24 сентября, 10:39

Пять украинских безэкипажных катеров уничтожили у берегов Новороссийска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

В Новороссийске были уничтожены пять украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации наших коллег, по меньшей мере пять надводных беспилотных аппаратов пытались прорваться к береговой линии. Жителей предупредили заблаговременно включёнными сиренами и попросили укрыться в подвальных этажах ближайших зданий.

В начале месяца ВСУ пытались с применением БЭК атаковать газодобывающее месторождение «Голицинское» в черноморской акватории. Лишь один из катеров добрался до цели — остальные были уничтожены или отступили.

