Пять украинских безэкипажных катеров уничтожили у берегов Новороссийска

В Новороссийске были уничтожены пять украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации наших коллег, по меньшей мере пять надводных беспилотных аппаратов пытались прорваться к береговой линии. Жителей предупредили заблаговременно включёнными сиренами и попросили укрыться в подвальных этажах ближайших зданий.