Пять украинских безэкипажных катеров уничтожили у берегов Новороссийска
В Новороссийске были уничтожены пять украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации наших коллег, по меньшей мере пять надводных беспилотных аппаратов пытались прорваться к береговой линии. Жителей предупредили заблаговременно включёнными сиренами и попросили укрыться в подвальных этажах ближайших зданий.
В начале месяца ВСУ пытались с применением БЭК атаковать газодобывающее месторождение «Голицинское» в черноморской акватории. Лишь один из катеров добрался до цели — остальные были уничтожены или отступили.
