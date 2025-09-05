В России разработали первый в мире учебно-тренировочный БЭК «Макаровец»
Россия разработала первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер (БЭК) под названием «Макаровец». Как передают «Известия» со ссылкой на Тихоокеанское высшее военно-морское училище, судно предназначено для обучения операторов морских дронов.
Обучающимся будет легко управлять этим аппаратом благодаря интуитивно понятной системе (радиосвязь и Wi-Fi) и удобным органам контроля. Его движение обеспечивают два электродвигателя.
По словам представителя разработчика, БЭК «Макаровец» многофункционален: он может использоваться как учебный катер, платформа для тестирования нового оборудования, имитатор малоразмерных целей противника и средство для минной разведки с применением подводных аппаратов.
В училище подчеркнули, что «Макаровец» по своим возможностям почти не отличается от полноценных надводных дронов. Его можно быстро переделать для выполнения тех же задач, включая установку подводных аппаратов и боевого вооружения.
