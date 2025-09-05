Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 13:41

В России разработали первый в мире учебно-тренировочный БЭК «Макаровец»

Известия: Россия представила первый в мире учебный безэкипажный катер

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Россия разработала первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер (БЭК) под названием «Макаровец». Как передают «Известия» со ссылкой на Тихоокеанское высшее военно-морское училище, судно предназначено для обучения операторов морских дронов.

Обучающимся будет легко управлять этим аппаратом благодаря интуитивно понятной системе (радиосвязь и Wi-Fi) и удобным органам контроля. Его движение обеспечивают два электродвигателя.

По словам представителя разработчика, БЭК «Макаровец» многофункционален: он может использоваться как учебный катер, платформа для тестирования нового оборудования, имитатор малоразмерных целей противника и средство для минной разведки с применением подводных аппаратов.

В училище подчеркнули, что «Макаровец» по своим возможностям почти не отличается от полноценных надводных дронов. Его можно быстро переделать для выполнения тех же задач, включая установку подводных аппаратов и боевого вооружения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы ВМФ России пополнится четырьмя новыми подводными ракетоносцами проекта «Борей-А». Две подводные лодки уже находятся на стадии строительства. Ключевой особенностью новых стратегических подлодок последнего поколения станет вооружение баллистическими ракетами «Булава».

