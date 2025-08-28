Российский флот пополнился сразу тремя боевыми кораблями

Три новых боевых корабля официально вошли в состав Военно-морского флота России (ВМФ) в ходе единой церемонии. Как сообщили в Минобороны РФ, это патрульное судно «Виктор Великий», а также малые ракетные корабли (МРК) «Ставрополь» и «Тайфун».

«В Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота и малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошёл в состав Балтийского флота. В Махачкале также прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Тайфун», — уточнили в ведомстве.

Церемония подъёма флагов прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, который дал соответствующую команду по видеосвязи из Главного адмиралтейства. Он отметил, что мероприятие символизирует начало новой главы в жизни корабля и его экипажа, представляя собой присягу родине и готовность защищать Россию. Моисеев также поздравил экипажи с вступлением в боевой состав флота и пожелал им успешно подготовиться к выполнению поставленных задач.

Все три корабля были построены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и успешно прошли необходимые испытания. Проектированием «Виктора Великого» занималось АО «Северное ПКБ» ОСК, а создание «Ставрополя» и «Тайфуна» осуществляли АО «Зеленодольское ПКБ» и АО ЦМКБ «Алмаз» ОСК.