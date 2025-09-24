Интервидение
24 сентября, 09:37

В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pangploy

В Новороссийске был объявлен сигнал гражданской обороны «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров. О сложившейся ситуации проинформировал мэр города-героя Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — написал он.

Параллельно на территории города действует оповещение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти напомнили о запрете на съёмку и распространение фотографий и видео, запечатлевших атаки или работу сил обороны и спецслужб.

Беспилотники ВСУ нанесли второй удар по нефтезаводу в Башкирии, разгорелся пожар

Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 70 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Воздушные атаки были направлены на объекты в Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областях. Кроме того, воздушные цели были уничтожены в небе над Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

