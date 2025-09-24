Беспилотники ВСУ нанесли второй удар по нефтезаводу в Башкирии, разгорелся пожар
Беспилотники в очереднйо раз атаковали предприятие «Газпром нефтехим Салават», разгорелся пожар. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — информирует глава республики.
О предыдущей атаке на это же предприятие Хабиров рассказывал 18 сентября. При том налёте двух вражеских дронов сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.
