Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 06:44

Беспилотники ВСУ нанесли второй удар по нефтезаводу в Башкирии, разгорелся пожар

Хабиров: Дроны атаковали предприятие Газпром нефтехим Салават, возник пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Беспилотники в очереднйо раз атаковали предприятие «Газпром нефтехим Салават», разгорелся пожар. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — информирует глава республики.

О предыдущей атаке на это же предприятие Хабиров рассказывал 18 сентября. При том налёте двух вражеских дронов сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

ВСУ совершили массированную атаку на Волгоградскую область: вспыхнули пожары, оборвана ЛЭП
ВСУ совершили массированную атаку на Волгоградскую область: вспыхнули пожары, оборвана ЛЭП
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar