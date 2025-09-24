Интервидение
24 сентября, 05:44

ВСУ совершили массированную атаку на Волгоградскую область: вспыхнули пожары, оборвана ЛЭП

Бочаров: ПВО отразила атаку БПЛА на объекты инфраструктуры Волгоградской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Противовоздушная оборона России отразила массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, из-за чего вспыхнули пожары и оборвана ЛЭП. О последствиях налёта дронов рассказал губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ. По данным Минобороны, бойцы ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Украинские БПЛА также сбиты над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

