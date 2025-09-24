Интервидение
24 сентября, 04:43

За ночь расчёты ПВО уничтожили 70 украинских дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Украинские дроны также были сбиты над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Гладков: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде, пострадал мужчина
Напомним, ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ. В результате атаки были ранены шесть мирных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением. Губернатор дал поручение организовать подвоз воды.

