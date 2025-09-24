Гладков: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде, пострадал мужчина

Белгород подвергся атаке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара дрона пострадал один мужчина.

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому. Пострадавший получил баротравму, а также множественные осколочные ранения спины и руки. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Что касается самого здания — фасад был повреждён.

Другой беспилотный летательный аппарат атаковал административное сооружение. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

А ранее системы ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, нападение было зафиксировано в семи районах области. В станице Базковская Шолоховского района загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется.