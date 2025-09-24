Слюсарь: Системы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ в семи районах Ростовской области

Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Нападение фиксируется в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В станице Базковская Шолоховского района загорелся частный дом. На место прибыли дежурные спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Пострадали объекты инфраструктуры и энергетические сооружения, значительная часть жителей Льгова и Льговского района временно лишена электричества. С перебоями в подаче энергии столкнулись также Рыльский, Глушковский, Кореневский и Конышёвский районы. Три первых района уже переведены на резервные источники.