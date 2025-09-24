Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 21:07

Расчёты ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами России за четыре часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны России в период с 19:00 до 23:00 по московскому времени сбили 19 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 34 украинских дрона
Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 34 украинских дрона

А ранее над Таганрогом прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили, что было слышно от 5 до 7 хлопков, а в небе были видны вспышки и дым. Также в городе сработала сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Кроме того, ракетному обстрелу ВСУ подвергся Белгород. В результате атаки были ранены шесть мирных жителей. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar