23 сентября, 19:49

Серия взрывов прогремела над Таганрогом, работает ПВО

SHOT: От 5 до 7 взрывов прогремело над Таганрогом, ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела над Таганрогом. По словам местных жителей, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА. Об этом пишет SHOT.

Очевидцы рассказали, что было слышно от 5 до 7 взрывов. Местные сообщают, что были видны вспышки в небе и дым. Предварительно, сработала система ПВО. Также в городе сработала сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадали пять человек. В Льгове Курской области есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.

Украина намерена создать космические войска до конца 2025 года

Напомним, ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов Вооружённых сил Украины над тремя регионами России. С 14:00 до 19:00 мск средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

