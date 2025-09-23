Интервидение
23 сентября, 14:17

Украина намерена создать космические войска до конца 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haru photography

Власти Украины планируют до 31 декабря 2025 года создать космические войска и обновить структуру сил обороны. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на программу деятельности украинского правительства.

«До 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием космических сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования», — сказал он.

В публикации отмечается, что к 2026 году критерием достижения целей будет 60-процентная оперативная готовность космической компоненты ВСУ. Кроме того, украинский кабмин планирует внедрить систему электронного военкомата и цифровизировать работу военно-врачебных комиссий.

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил о решении создать в составе Вооружённых сил отдельный вид штурмовых войск с дроновой составляющей. По его словам, формирование этих подразделений начнётся в ближайшие недели, и через неделю–десять дней они будут готовы к работе.

