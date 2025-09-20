Владимир Зеленский объявил о решении создать в структуре Вооружённых сил отдельный вид штурмовых войск «с дроновой составляющей», который появится в течение ближайших недель.

«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас всё готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и всё будет работать», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.

По словам главаря киевского режима, уже существующие штурмовые батальоны и полки доказали свою эффективность, и теперь пришло время закрепить их статус на юридическом уровне. Зеленский добавил, что Украина формирует современные штурмовые войска, ключевым элементом которых станет масштабное применение дронов.