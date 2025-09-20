Зеленский объявил о создании новой армии с дронами
Зеленский объявил о создании в ВСУ отдельного вида штурмовых войск
Владимир Зеленский объявил о решении создать в структуре Вооружённых сил отдельный вид штурмовых войск «с дроновой составляющей», который появится в течение ближайших недель.
«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас всё готовится, и я думаю, где-то неделю — десять дней и всё будет работать», — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.
По словам главаря киевского режима, уже существующие штурмовые батальоны и полки доказали свою эффективность, и теперь пришло время закрепить их статус на юридическом уровне. Зеленский добавил, что Украина формирует современные штурмовые войска, ключевым элементом которых станет масштабное применение дронов.
Ранее Зеленский заявил, что в рамках новой военной помощи США намерены снабдить Украину боеприпасами для систем HIMARS и ракетами для ПВО «Patriot». Первые два транша помощи по 500 млн долларов каждый поступят от европейских партнеров. Предположительно, общая сумма поддержки достигнет 3,5–3,6 млрд долларов, однако Белый дом пока не подтверждает эти данные.