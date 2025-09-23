Интервидение
НАТО инвестирует $728 млн в развитие космических технологий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО делает крупную ставку на милитаризацию космоса. Альянс выделил огромную сумму — 728 миллионов долларов — на создание передовых систем для контроля околоземного пространства. Об этом сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на начальника штаба Объединённого космического компонентного командования НАТО, полковника Космических сил США Джонатана Уитакера.

«Это должно обеспечить наши системы выполнения боевых задач, наших сотрудников обучением и данными для центра космических операций НАТО для того, чтобы мы могли контролировать и координировать миссии в космосе для НАТО», — заявил Уитакер.

Планируется создание специализированного хранилища данных, которое будет собирать информацию о текущем положении дел в космосе, а также данные космической разведки, наблюдения и рекогносцировки. Источником этих данных станут спутники 19 стран-членов НАТО. Запуск программы намечен на 1 января 2026 года.
Готовы воевать с Россией? В НАТО пригрозили силовым ответом на инциденты над Восточной Европой
Готовы воевать с Россией? В НАТО пригрозили силовым ответом на инциденты над Восточной Европой

Ранее в НАТО объявили о начале поставок Киеву закупленного альянсом оружия у Соединённых Штатов. Соответствующее заявление сделал главный представитель альянса в Киеве Патрик Тернер. По его словам, Украина начала получать американское вооружение в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). На текущий момент уже оплачены четыре пакета военной помощи по данной программе.

