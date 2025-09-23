НАТО инвестирует $728 млн в развитие космических технологий

НАТО делает крупную ставку на милитаризацию космоса. Альянс выделил огромную сумму — 728 миллионов долларов — на создание передовых систем для контроля околоземного пространства. Об этом сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на начальника штаба Объединённого космического компонентного командования НАТО, полковника Космических сил США Джонатана Уитакера.

«Это должно обеспечить наши системы выполнения боевых задач, наших сотрудников обучением и данными для центра космических операций НАТО для того, чтобы мы могли контролировать и координировать миссии в космосе для НАТО», — заявил Уитакер.

Планируется создание специализированного хранилища данных, которое будет собирать информацию о текущем положении дел в космосе, а также данные космической разведки, наблюдения и рекогносцировки. Источником этих данных станут спутники 19 стран-членов НАТО. Запуск программы намечен на 1 января 2026 года.