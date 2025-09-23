Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 34 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 14:00 до 19:00 мск средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства.