23 сентября, 17:44

Силы ПВО за пять часов сбили над Россией 34 украинских дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 14:00 до 19:00 мск средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — говорится в сообщении ведомства.

В школах и детсадах Казани детей перевели в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА
В школах и детсадах Казани детей перевели в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

А ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотника было повреждено здание детского сада. Губернатор региона Вячеслав Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в области как «крайне сложную».

