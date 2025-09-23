В школах и детсадах Казани детей перевели в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander
Педагоги школ и детских садов Казани по рекомендации МЧС переводят детей в безопасные помещения. Об этом сообщили в региональном телеграм-канале управления образования.
Там пояснили, что это обычная мера предосторожности. Уроки идут в штатном режиме. Забирать детей пока не нужно – всё сделано так, чтобы им было спокойно и безопасно.
А ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотника было повреждено здание детского сада. Губернатор региона Вячеслав Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в области как «крайне сложную».