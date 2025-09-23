Интервидение
23 сентября, 09:29

В школах и детсадах Казани детей перевели в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Педагоги школ и детских садов Казани по рекомендации МЧС переводят детей в безопасные помещения. Об этом сообщили в региональном телеграм-канале управления образования.

Там пояснили, что это обычная мера предосторожности. Уроки идут в штатном режиме. Забирать детей пока не нужно – всё сделано так, чтобы им было спокойно и безопасно.

А ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотника было повреждено здание детского сада. Губернатор региона Вячеслав Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в области как «крайне сложную».

