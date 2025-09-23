Собянин: Силы ПВО сбили ещё пять беспилотников, летевших на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву», — написал он к 11:23.
Экстренные службы продолжают работу на местах падения обломков, обеспечивая безопасность граждан и ликвидируя последствия атак. Всего с момента начала атаки на Москву был нейтрализован 41 вражеский БПЛА.
Напомним, в 09:40 утра сообщалось ,что российская ПВО сбила ещё два вражеских беспилотника, направлявшихся на Москву. На местах падения обломков работают экстренные службы.