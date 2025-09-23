Интервидение
23 сентября, 08:34

Собянин: Силы ПВО сбили ещё пять беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву», — написал он к 11:23.

Экстренные службы продолжают работу на местах падения обломков, обеспечивая безопасность граждан и ликвидируя последствия атак. Всего с момента начала атаки на Москву был нейтрализован 41 вражеский БПЛА.

ВСУ атаковали Москву и область десятками дронов с поражающими элементами

Напомним, в 09:40 утра сообщалось ,что российская ПВО сбила ещё два вражеских беспилотника, направлявшихся на Москву. На местах падения обломков работают экстренные службы.

