Собянин: Силы ПВО сбили ещё пять беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву», — написал он к 11:23.

Экстренные службы продолжают работу на местах падения обломков, обеспечивая безопасность граждан и ликвидируя последствия атак. Всего с момента начала атаки на Москву был нейтрализован 41 вражеский БПЛА.