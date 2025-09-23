Интервидение
23 сентября, 06:31

ВСУ атаковали Москву и область десятками дронов с поражающими элементами

SHOT: ВСУ атаковали Москву и область дронами FP-1 с поражающими элементами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Украинские вооружённые силы применили беспилотники модели FP-1 для атаки на Москву и область. Как сообщает SHOT, эти аппараты были снаряжены специальными поражающими элементами.

По данным телеграм-канала, часть сбитых дронов опознать так и не смогли, поскольку от них остались лишь обугленные фрагменты.

За ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера предыдущих суток в воздушном пространстве над столичным регионом были нейтрализованы 34 беспилотных летательных аппарата. В связи с этими событиями в аэропорту Шереметьево на некоторое время вводился особый режим работы.

