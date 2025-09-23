ВСУ атаковали Москву и область десятками дронов с поражающими элементами

Украинские вооружённые силы применили беспилотники модели FP-1 для атаки на Москву и область. Как сообщает SHOT, эти аппараты были снаряжены специальными поражающими элементами.

По данным телеграм-канала, часть сбитых дронов опознать так и не смогли, поскольку от них остались лишь обугленные фрагменты.