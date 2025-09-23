ВСУ атаковали Москву и область десятками дронов с поражающими элементами
Украинские вооружённые силы применили беспилотники модели FP-1 для атаки на Москву и область. Как сообщает SHOT, эти аппараты были снаряжены специальными поражающими элементами.
По данным телеграм-канала, часть сбитых дронов опознать так и не смогли, поскольку от них остались лишь обугленные фрагменты.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера предыдущих суток в воздушном пространстве над столичным регионом были нейтрализованы 34 беспилотных летательных аппарата. В связи с этими событиями в аэропорту Шереметьево на некоторое время вводился особый режим работы.