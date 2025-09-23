За ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — утончили в ведомстве.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.