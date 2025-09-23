За ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — утончили в ведомстве.
Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.
Напомним, в период с 15:00 22 сентября до 00:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат. Дежурными средствами ПВО беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Чёрного моря.