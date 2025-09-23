Собянин заявил о ликвидации 30 дронов на подлёте к Москве
Собянин: Расчёты ПВО сбили четыре украинских БПЛА, летевших на Москву
Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1
Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали четыре дрона Вооружённых сил Украины на подлёте к Москве. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Ранее расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области. Речь идёт о Миллеровском и Каменском районах. Последствий на земле не зафиксировано. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.