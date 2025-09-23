Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.