23 сентября, 03:11

Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Самары и сняты в Саратове
А ранее системы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотных аппаратов, летевших на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Тимур Хингеев
