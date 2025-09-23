Интервидение
23 сентября, 02:53

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Самары и сняты в Саратове

Обложка © Life.ru

В аэропорту Самары (Курумоч) ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности. В 5:53 по московскому времени план «Ковёр» отменили в воздушной гавани Саратова (Гагарин). Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 02:25 мск», — говорится в сообщении.

А ранее в столице Норвегии Осло были замечены неопознанные беспилотники, из-за чего был закрыт аэропорт Гардермуэн, а воздушные суда перенаправлены в ближайшую воздушную гавань. Кроме того, БПЛА были обнаружены вблизи военных объектов в районе крепости Акерсхус.

Тимур Хингеев
