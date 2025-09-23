Интервидение
23 сентября, 02:13

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожила три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

А ранее в Подмосковье на фоне взрывов в Реутове пострадали четыре автомобиля. Как сообщил глава городского округа Филипп Науменко, жертв и разрушений нет, а угроза для жителей отсутствует. Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей.

