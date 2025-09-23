Интервидение
22 сентября, 22:49

В подмосковном Реутове на фоне взрывов повреждения получили четыре автомобиля

Обложка © Freepik / jcomp

Четыре автомобиля получили повреждения на фоне взрывов в подмосковном Реутове в понедельник, 22 сентября. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава городского округа Филипп Науменко.

«Уважаемые жители Реутова! Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля», — говорится в сообщении Науменко. Он добавил, что угроза для жителей города отсутствует.

Напомним, вечером в понедельник на Москву началась массированная воздушная атака с применением дронов. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, в период с 19:30 до 0:50 силы противовоздушной обороны перехватили 19 БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
