В подмосковном Реутове на фоне взрывов повреждения получили четыре автомобиля
Обложка © Freepik / jcomp
Четыре автомобиля получили повреждения на фоне взрывов в подмосковном Реутове в понедельник, 22 сентября. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава городского округа Филипп Науменко.
«Уважаемые жители Реутова! Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля», — говорится в сообщении Науменко. Он добавил, что угроза для жителей города отсутствует.
Напомним, вечером в понедельник на Москву началась массированная воздушная атака с применением дронов. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, в период с 19:30 до 0:50 силы противовоздушной обороны перехватили 19 БПЛА, летевших в сторону Москвы.