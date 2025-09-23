В подмосковном Реутове на фоне взрывов повреждения получили четыре автомобиля

Четыре автомобиля получили повреждения на фоне взрывов в подмосковном Реутове в понедельник, 22 сентября. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава городского округа Филипп Науменко.

«Уважаемые жители Реутова! Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля», — говорится в сообщении Науменко. Он добавил, что угроза для жителей города отсутствует.