22 сентября, 23:56

Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё два украинских дрона, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Массированная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается. Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Тем временем, в подмосковном Реутове на фоне взрывов повреждения получили четыре автомобиля. Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре машины. Угроза для жителей города отсутствует.

