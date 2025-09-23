Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё два украинских дрона, летевших на Москву

Массированная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву продолжается. Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Тем временем, в подмосковном Реутове на фоне взрывов повреждения получили четыре автомобиля. Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре машины. Угроза для жителей города отсутствует.