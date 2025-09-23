Собянин: Расчёты ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны России сбили два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

20-й беспилотник был перехвачен в 00:50 по московскому времени, а 21-й — в 01:39 по московскому времени. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о ликвидации 81 беспилотника над российскими регионами и акваторией Чёрного моря в период с 15:00 до 00:00 по московскому времени. А в результате атаки БПЛА по жилому дому в Курской области, пострадала 68-летняя местная жительница. У неё минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение правой ноги.