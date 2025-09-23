Интервидение
23 сентября, 06:51

До 36 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Российская противовоздушная оборона ликвидировала ещё два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он в 09:40 мск.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На данный момент экстренные службы обследуют территорию падения беспилотников и ликвидируют возможные последствия атаки. Всего за сутки было сбито 36 вражеских дронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбила четыре украинских беспилотника на подлёте к столице. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

