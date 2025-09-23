Гладков: Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ, шесть человек пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которого были ранены шесть мирных жителей. Об этом он написал в своём Telegram-канале.







«Зафиксирован прилёт по территории коммерческого объекта. Трёх мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Ещё один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. <...> Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в сообщении губернатора.

Гладков также рассказал о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением. Губернатор дал поручение организовать подвоз воды.

Ранее над Таганрогом была зафиксирована серия взрывов, предположительно, в результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО. Местные жители сообщали о 5-7 взрывах, вспышках в небе и дыме. В Льгове Курской области, по данным губернатора Александра Хинштейна, в результате атаки есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики, что привело к временному отключению электроэнергии для большей части потребителей.