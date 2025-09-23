ВСУ изменили тактику: Стало известно, откуда массово запускались дроны на Москву и область
SHOT: Дроны на Москву и область запускали из Львовской и Ровенской областей
Дроны, совершившие атки на Москву и область, были запущены с территории Западной Украины, а именно из Львовской и Ровенской областей. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-анала, ВСУ изменили тактику атак беспилотниками на российские города. Если раньше использовались массированные запуски (более 10 дронов), то теперь применяются небольшие группы по 2-4 аппарата. Значительное количество БПЛА перехватывается на границе.
В столичном регионе за прошедшую ночь было сбито 44 беспилотника. По предварительным данным, атаки продолжаются.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начинёнными дополнительными поражающими элементами. Часть сбитых БПЛА опознать так и не смогли, поскольку от них остались лишь обугленные фрагменты.