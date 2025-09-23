Интервидение
ВСУ изменили тактику: Стало известно, откуда массово запускались дроны на Москву и область

SHOT: Дроны на Москву и область запускали из Львовской и Ровенской областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Дроны, совершившие атки на Москву и область, были запущены с территории Западной Украины, а именно из Львовской и Ровенской областей. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-анала, ВСУ изменили тактику атак беспилотниками на российские города. Если раньше использовались массированные запуски (более 10 дронов), то теперь применяются небольшие группы по 2-4 аппарата. Значительное количество БПЛА перехватывается на границе.

В столичном регионе за прошедшую ночь было сбито 44 беспилотника. По предварительным данным, атаки продолжаются.

За ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начинёнными дополнительными поражающими элементами. Часть сбитых БПЛА опознать так и не смогли, поскольку от них остались лишь обугленные фрагменты.

