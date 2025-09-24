Интервидение
Регион
23 сентября, 21:51

Хинштейн: Льгов подвергся обстрелу ВСУ, часть потребителей осталась без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. В результате ударов несколько районов лишились электроснабжения.

Губернатор отметил, что пострадали объекты инфраструктуры и энергетические сооружения, значительная часть жителей Льгова и Льговского района временно лишена электричества. С перебоями в подаче энергии столкнулись также Рыльский, Глушковский, Кореневский и Конышёвский районы. Три первых района уже переведены на резервные источники. В Льговском и Конышёвском работы по восстановлению начнутся при стабилизации оперативной обстановки.

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого были ранены шесть мирных жителей. Также известно о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением.

