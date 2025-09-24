Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в Сочи и Геленджике
Обложка © Life.ru
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили приём и отправку воздушных судов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолётов, выполнявших рейсы в Сочи», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. По данным Минобороны РФ, Вооружённые силы Украины пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Украинские дроны также были сбиты над Крымом и акваторией Чёрного моря.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.