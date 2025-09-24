Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 04:26

План Ковёр отменили в аэропортах Волгограда и Саратова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

За время действия ограничений один самолёт, следовавший в Саратов, был перенаправлен на запасной аэродром.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

План Ковёр ввели в аэропорту Оренбурга
План Ковёр ввели в аэропорту Оренбурга

Ранее серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом. Предварительно, активизировались системы противовоздушной обороны из-за угрозы беспилотников. Прозвучало не менее пяти взрывов. По предварительным данным, дроны двигались на низкой высоте вдоль Волги.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar