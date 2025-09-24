План Ковёр отменили в аэропортах Волгограда и Саратова
Обложка © Life.ru
Ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
За время действия ограничений один самолёт, следовавший в Саратов, был перенаправлен на запасной аэродром.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.
Ранее серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом. Предварительно, активизировались системы противовоздушной обороны из-за угрозы беспилотников. Прозвучало не менее пяти взрывов. По предварительным данным, дроны двигались на низкой высоте вдоль Волги.
