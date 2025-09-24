План Ковёр ввели в аэропорту Оренбурга

В воздушной гавани Оренбурга временно ограничено движение самолётов с целью обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.