24 сентября, 04:10

План Ковёр ввели в аэропорту Оренбурга

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Оренбурга временно ограничено движение самолётов с целью обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Серия взрывов прозвучала в Волгограде, работают расчёты ПВО
Серия взрывов прозвучала в Волгограде, работают расчёты ПВО

Напомним, над отдельными районами Пензенской области также введён план «Ковёр». В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Кроме того, были закрыты аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

Алена Пенчугина
