В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на полёты

Рано утром в среду, 24 сентября, в аэропортах Самары, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорт Самара («Курумоч»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 5:31 по московскому времени. Спустя двадцать минут аналогичные ограничения ввели в воздушных гаванях Сочи и Геленджика.

Официальный представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

Ранее на приём и выпуск воздушных судов были закрыты аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения действуют до сих пор. Обычно такие меры применяются в случае появления угрозы удара вражеских беспилотников.