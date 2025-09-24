Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 03:12

В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рано утром в среду, 24 сентября, в аэропортах Самары, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорт Самара («Курумоч»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 5:31 по московскому времени. Спустя двадцать минут аналогичные ограничения ввели в воздушных гаванях Сочи и Геленджика.

Официальный представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

Аэропорт Пулково принял два десятка рейсов, следовавших в Москву
Аэропорт Пулково принял два десятка рейсов, следовавших в Москву

Ранее на приём и выпуск воздушных судов были закрыты аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения действуют до сих пор. Обычно такие меры применяются в случае появления угрозы удара вражеских беспилотников.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Самарская область
  • Краснодарский край
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar