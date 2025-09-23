Аэропорт Пулково принял два десятка рейсов, следовавших в Москву

20 самолётов, которые должны были совершить посадку в московском авиаузле, были перенаправлены в воздушную гавань Санкт-Петербурга. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково, компании «Воздушные ворота Северной столицы».

После того как ограничения были сняты, девять из этих самолётов продолжили путь до столицы. При этом ещё 11 рейсов из числа перенаправленных пришлось отменить.

В отношении пассажиров отменённых рейсов сотрудники аэропорта применили стандартный протокол действий в подобной ситуации. Им обеспечат полную перерегистрацию на следующие доступные рейсы до Москвы, а авиакомпании-перевозчики возьмут на себя все вопросы, связанные с их дальнейшей транспортировкой к месту первоначального назначения.