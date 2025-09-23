Интервидение
23 сентября, 04:48

В аэропорту Геленджика сняты ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Геленджика отменили план «Ковёр». Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — утончили в ведомстве.

За ночь силы ПВО уничтожили 69 украинских дронов над регионами России
Напомним, ранее в трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности, в одном сняли. В Самаре (Курумоч) ограничения сняты. Во время их действия один самолёт был направлен на запасной аэродром. В Нижнекамске (Бегишево) и Казани продолжает действовать план «Ковёр».

Алена Пенчугина
