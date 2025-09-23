В аэропорту Геленджика сняты ограничения на полёты

Напомним, ранее в трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности, в одном сняли. В Самаре (Курумоч) ограничения сняты. Во время их действия один самолёт был направлен на запасной аэродром. В Нижнекамске (Бегишево) и Казани продолжает действовать план «Ковёр».