Ограничения на полёты сняты в Самаре, введены в Нижнекамске, Казани и Геленджике

В трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности, в одном сняли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Самаре (Курумоч) ограничения сняты. Во время их действия один самолёт был направлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для поддержания безопасного режима работы.

В Нижнекамске (Бегишево), Казани и Геленджике ввели план «Ковёр».