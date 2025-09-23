Ограничения на полёты сняты в Самаре, введены в Нижнекамске, Казани и Геленджике
Обложка © Life.ru
В трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности, в одном сняли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Самаре (Курумоч) ограничения сняты. Во время их действия один самолёт был направлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для поддержания безопасного режима работы.
В Нижнекамске (Бегишево), Казани и Геленджике ввели план «Ковёр».
А ранее расчёты противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов в двух районах Ростовской области. Как сообщил местный губернатор, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал. Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районах.