Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 04:12

Ограничения на полёты сняты в Самаре, введены в Нижнекамске, Казани и Геленджике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты для обеспечения безопасности, в одном сняли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Самаре (Курумоч) ограничения сняты. Во время их действия один самолёт был направлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для поддержания безопасного режима работы.

В Нижнекамске (Бегишево), Казани и Геленджике ввели план «Ковёр».

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников, летевших на Москву

А ранее расчёты противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов в двух районах Ростовской области. Как сообщил местный губернатор, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал. Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районах.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
  • Самарская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar