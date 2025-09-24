Интервидение
23 сентября, 22:11

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Льгов подвергся обстрелу, в результате чего несколько районов лишились электроснабжения.

