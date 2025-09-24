В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Льгов подвергся обстрелу, в результате чего несколько районов лишились электроснабжения.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.