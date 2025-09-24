Губернатор Мельниченко: План Ковер введён в Пензенской области

Над отдельными районами Пензенской области введён план «Ковёр». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«Над рядом районов области введён план «Ковёр», — написал глава региона.

Ранее Мельниченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. В связи с этим в Пензенской области введены ограничения на работу мобильного интернета.

В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика также были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.