Губернатор Мельниченко: План Ковер введён в Пензенской области
Обложка © Life.ru
Над отдельными районами Пензенской области введён план «Ковёр». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.
«Над рядом районов области введён план «Ковёр», — написал глава региона.
Ранее Мельниченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. В связи с этим в Пензенской области введены ограничения на работу мобильного интернета.
В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика также были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.
