24 сентября, 03:29

Губернатор Мельниченко: План Ковер введён в Пензенской области

Обложка © Life.ru

Над отдельными районами Пензенской области введён план «Ковёр». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«Над рядом районов области введён план «Ковёр»,написал глава региона.

Ранее Мельниченко объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. В связи с этим в Пензенской области введены ограничения на работу мобильного интернета.

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика также были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

