Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 00:46

Серия взрывов прозвучала в Волгограде, работают расчёты ПВО

SHOT: Над Волгоградом прогремело не менее 5 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом. Как сообщили местные жители SHOT, активизировались системы противовоздушной обороны из-за угрозы беспилотников.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что прозвучало не менее пяти взрывов. Предварительно, дроны двигались на низкой высоте вдоль Волги.

Серия взрывов прогремела над Таганрогом, работает ПВО
Серия взрывов прогремела над Таганрогом, работает ПВО

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в семи районах региона. В станице Базковская Шолоховского района загорелся частный дом. Нападение фиксируется в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar