Беспилотники ВСУ ударили по нефтезаводу в Башкирии, возник пожар

В Башкирии украинские беспилотники нанесли удар по нефтехимическому предприятию, пострадавших нет. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Радий Хабиров. По его словам, на месте продолжают работать экстренные службы, спасатели ведут борьбу с возгоранием, позже специалисты оценят объём разрушений.

«Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — уточнил Хабиров.