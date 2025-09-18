Владимир Путин
18 сентября, 08:59

Беспилотники ВСУ ударили по нефтезаводу в Башкирии, возник пожар

Хабиров: Беспилотники ВСУ атаковали нефтезавод в Башкирии, пострадавших нет

Обложка © president.gov.ua

В Башкирии украинские беспилотники нанесли удар по нефтехимическому предприятию, пострадавших нет. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Радий Хабиров. По его словам, на месте продолжают работать экстренные службы, спасатели ведут борьбу с возгоранием, позже специалисты оценят объём разрушений.

«Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — уточнил Хабиров.

Ранее Хабиров сообщил, что украинская армия атаковала предприятие «Башнефть» в Республике Башкортостан, направив по объекту два БПЛА самолётного типа. Первый дрон был обнаружен и успешно сбит из крупнокалиберного стрелкового оружия. Второй также был уничтожен, но его обломки попали на территорию завода.

Татьяна Миссуми
