13 сентября, 14:24

Хабиров: Сразу два БПЛА ВСУ атаковали нефтяное предприятие в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Украинская армия атаковала предприятие «Башнефть» в Республике Башкортостан, направив по объекту два БПЛА самолётного типа. Первый дрон был обнаружен и успешно сбит из крупнокалиберного стрелкового оружия. Об этом рассказал губернатор региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

«Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — говорится в сообщении.

Второй киевский беспилотник также удалось ликвидировать, но на данный момент масштаб последствий от его падения уточняется. Все службы приведены в боевую готовность, на местах происшествий продолжают работать правоохранительные органы, руководители компании и представители Минэкологии.

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал промышленную площадку Смоленской АЭС. На объекте располагался действующий энергоблок. Дрон смогли ликвидировать с помощью технических средств, он взорвался рядом с вентиляционной трубой третьего энергоблока станции.

