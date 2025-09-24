Среди погибших от ударов ВСУ по Новороссийску есть ребёнок

Один из погибших от налёта украинских дронов на Новороссийск — несовершеннолетний. Есть риск, что количество жертв возрастёт, об этом сообщает SHOT.

В результате налёта дронов на город повреждены жилые дома, гостиница «Новороссийск» и автомобили местных жителей. В одном из зданий продолжают ликвидировать пожар. В городе действует угроза применения безэкипажных катеров.