Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 11:58

Среди погибших от ударов ВСУ по Новороссийску есть ребёнок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Один из погибших от налёта украинских дронов на Новороссийск — несовершеннолетний. Есть риск, что количество жертв возрастёт, об этом сообщает SHOT.

В результате налёта дронов на город повреждены жилые дома, гостиница «Новороссийск» и автомобили местных жителей. В одном из зданий продолжают ликвидировать пожар. В городе действует угроза применения безэкипажных катеров.

Люди молят о помощи из подвала горящего здания в Новороссийске, дрон отрезал путь наружу
Люди молят о помощи из подвала горящего здания в Новороссийске, дрон отрезал путь наружу

Напомним, сегодня в Новороссийске объявили тревогу из-за приближения украинских БЭК, а вскоре после этого город с воздуха атаковали БПЛА противника. Сообщалось о двух жертвах и троих пострадавших от налёта — дроны ударили по жилым домам и гостинице.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar