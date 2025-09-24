Безэкипажные катера ВСУ нацелились на Геленджик и Анапу, туристов срочно выводят из моря

В Геленджике введены экстренные меры безопасности в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров, отдыхающим предписано срочно выйти из моря и покинуть пляжи. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.

Власти полностью закрыли выход в море для всех плавательных средств и настоятельно рекомендуют гражданам немедленно покинуть пляжи и набережную. Жителям и гостям города предписано укрыться в капитальных зданиях, предпочтительно в подвальных или цокольных помещениях, и не приближаться к окнам.

Спасательная служба призывает воздержаться от съёмки и публикации в интернете любых материалов, связанных с работой ПВО, беспилотников или действий спецслужб. Оставаться в укрытии необходимо до официального оповещения об отмене угрозы.