Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 12:31

Безэкипажные катера ВСУ нацелились на Геленджик и Анапу, туристов срочно выводят из моря

В Геленджике вслед за Анапой объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al_Gol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al_Gol

В Геленджике введены экстренные меры безопасности в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров, отдыхающим предписано срочно выйти из моря и покинуть пляжи. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.

Власти полностью закрыли выход в море для всех плавательных средств и настоятельно рекомендуют гражданам немедленно покинуть пляжи и набережную. Жителям и гостям города предписано укрыться в капитальных зданиях, предпочтительно в подвальных или цокольных помещениях, и не приближаться к окнам.

Спасательная служба призывает воздержаться от съёмки и публикации в интернете любых материалов, связанных с работой ПВО, беспилотников или действий спецслужб. Оставаться в укрытии необходимо до официального оповещения об отмене угрозы.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 70 украинских дронов над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 70 украинских дронов над регионами России

Ранее в Анапе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей просили не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон. А в Новороссийске в результате атак ВСУ погибли два человека и пострадали шесть.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar