Безэкипажные катера ВСУ нацелились на Геленджик и Анапу, туристов срочно выводят из моря
В Геленджике вслед за Анапой объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al_Gol
В Геленджике введены экстренные меры безопасности в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров, отдыхающим предписано срочно выйти из моря и покинуть пляжи. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.
Власти полностью закрыли выход в море для всех плавательных средств и настоятельно рекомендуют гражданам немедленно покинуть пляжи и набережную. Жителям и гостям города предписано укрыться в капитальных зданиях, предпочтительно в подвальных или цокольных помещениях, и не приближаться к окнам.
Спасательная служба призывает воздержаться от съёмки и публикации в интернете любых материалов, связанных с работой ПВО, беспилотников или действий спецслужб. Оставаться в укрытии необходимо до официального оповещения об отмене угрозы.
Ранее в Анапе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей просили не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон. А в Новороссийске в результате атак ВСУ погибли два человека и пострадали шесть.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.