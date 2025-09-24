Оперштаб отчитался о жертвах атаки ВСУ на Новороссийск
Оперштаб: Восемь человек пострадали в результате атаки на Новороссийск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
В результате атаки беспилотников на Новороссийск погибли два человека, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«По уточненной информации двое погибли, ещё 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии», — говорится в публикации.
Среди пострадавших находится один несовершеннолетний, трое госпитализированы с травмами средней тяжести, ещё трое находятся в тяжёлом состоянии. Падение обломков дронов повредило семь жилых домов, включая гостиницу «Новороссийск», где пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Также было повреждено 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели.
Напомним, сегодня Новороссийск был атакован беспилотными катерами и летающими дронами ВСУ. Ранее было известно о двух погибших и трёх раненых. Украинские БПЛА наносили удары по жилым домам и зданию гостиницы.
