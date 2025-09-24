Оперштаб отчитался о жертвах атаки ВСУ на Новороссийск

В результате атаки беспилотников на Новороссийск погибли два человека, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«По уточненной информации двое погибли, ещё 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии», — говорится в публикации.

Среди пострадавших находится один несовершеннолетний, трое госпитализированы с травмами средней тяжести, ещё трое находятся в тяжёлом состоянии. Падение обломков дронов повредило семь жилых домов, включая гостиницу «Новороссийск», где пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Также было повреждено 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели.