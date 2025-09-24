Интервидение
24 сентября, 11:23

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

В Анапе объявлена угроза воздушной атки БПЛА, в городе звучит сирена. Жителей просят не выходить на улицу и по возможности спрятаться в помещениях без окон. Об этом сообщает мэрия города в телеграм-канале.

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», — сказано в тексте.

Там также попросили не публиковать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, специальных и оперативных служб в соцсети. Как пояснили власти, противник может использовать эту информацию в своих целях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 сентября расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами России. Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Украинские дроны также были сбиты над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

