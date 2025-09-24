В Новороссийске и Туапсе от атаки ВСУ пострадали 16 человек
Количество пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске увеличилось до 12
Обложка © Life.ru
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск возросло до двенадцати человек. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале.
«В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжёлом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Ещё трое получили помощь амбулаторно», — написала чиновница.
Замгубернатора также сообщила, что в Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них — несовершеннолетний.
Напомним, сегодня Краснодарский край подвергся крупной атаке украинских беспилотников — морских и воздушных. Большая часть ударов пришлась на Новороссийск — там были прилёты по жилым домам и гостинице. СМИ сообщали о троих погибших, в том числе ребёнке.
