В Новороссийске и Туапсе от атаки ВСУ пострадали 16 человек

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск возросло до двенадцати человек. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале.

«В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжёлом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Ещё трое получили помощь амбулаторно», — написала чиновница.

Замгубернатора также сообщила, что в Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них — несовершеннолетний.

Напомним, сегодня Краснодарский край подвергся крупной атаке украинских беспилотников — морских и воздушных. Большая часть ударов пришлась на Новороссийск — там были прилёты по жилым домам и гостинице. СМИ сообщали о троих погибших, в том числе ребёнке.