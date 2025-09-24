Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 17:43

В Новороссийске и Туапсе от атаки ВСУ пострадали 16 человек

Количество пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске увеличилось до 12

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск возросло до двенадцати человек. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале.

«В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжёлом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Ещё трое получили помощь амбулаторно», — написала чиновница.

Замгубернатора также сообщила, что в Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них — несовершеннолетний.

Опубликованы страшные последствия смертельной атаки ВСУ на Новороссийск
Опубликованы страшные последствия смертельной атаки ВСУ на Новороссийск

Напомним, сегодня Краснодарский край подвергся крупной атаке украинских беспилотников — морских и воздушных. Большая часть ударов пришлась на Новороссийск — там были прилёты по жилым домам и гостинице. СМИ сообщали о троих погибших, в том числе ребёнке.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar